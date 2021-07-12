Британский военный парашютист пробил крышу жилого дома в ходе учений в Калифорнии

Парашют британского военнослужащего в ходе отработки прыжков в Калифорнии, США, не полностью раскрылся, и он приземлился в жилой дом, проломив крышу жилища. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел при десантных учениях. Военный отрабатывал прыжки с большой высоты с длительной задержкой раскрытия парашюта, которые используются для секретных миссий на враждебной территории.

Военнослужащий развернул запасной парашют с опозданием и продолжил стремительное падение. Он приземлился примерно в 200 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса. Несколько жителей города стали свидетелями произошедшего и вызвали службу спасения.

«На мой взгляд, это действительно чудо. Кто приземляется без парашюта и остается жив?» — рассказала одна из свидетелей произошедшего, Роуз Мартин.

В результате инцидента военный получил незначительные травмы и был доставлен в больницу для лечения.

Ранее в Краснодаре парашютист приземлился на многоэтажный дом. При приземлении он зацепился куполом за блок кондиционера и повис на уровне одного из окон многоэтажки. После этого «спортсмен» постучался в дом. Сообщалось, что житель квартиры не только впустил приземлившегося парашютиста, но и угостил его завтраком.