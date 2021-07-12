Врач предложил лишать невакцинированных отпуска

Глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования германской земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц заявил, что тех, кто не привился от коронавируса, нельзя пускать на стадионы и в бассейны, а также нужно лишить их отпусков. Об этом сообщает Bild.

По его словам, даже если человек имеет отрицательный тест на коронавирус, он может заразиться на отдыхе и привезти вирус домой.

Хайнц считает, что непривитые опасны для общества, поэтому их можно ограничить в правах и свободах.

«Нет вакцины — нет свободы. Без подобного давления мы не сможем убедить людей», — подчеркнул специалист.

Ранее в Германии число тех, кто получил обе дозы препарата от коронавируса, превысило число тех, кто не вакцинировался. 42,6% населения получили оба укола, 41,5% жителей — ни одной дозы. Кроме того, еще 15,8% немцев ждут второй прививки.

В ФРГ коронавирусом заразились 3 743 732 человек, скончался 91 241 пациент.