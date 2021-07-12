В Крыму второй день подряд выявляют рекордное число случаев коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что число новых случаев в республике за сутки составило 371.

«За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 312 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за границы», — написал он на странице «ВКонтакте».

Аксенов уточнил, что за прошедший день выздоровели 45 человек.

В Крыму второй день подряд выявляют максимальное суточное число случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии. Днем ранее в регионе сообщалось о 368 новых заболевших.

Также на полуострове заявляли о сложной ситуации с коронавирусом в курортных районах.