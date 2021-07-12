Жители Новосибирска несколько часов купались в водохранилище рядом с телом погибшего

Жители Новосибирска несколько часов отдыхали и купались в водохранилище рядом с телом погибшего человека. Об этом сообщает портал NGS.RU.

Отмечается, что мертвого мужчину нашли на берегу 11 июля. На место инцидента были направлены сотрудники полиции и криминалисты. После изучения тело накрыли пакетом и оставили на пляже на несколько часов.

«Службы уехали, а тело осталось. Рядом гуляют дети. Вот такой у нас сегодня отдых. Вызывали полицию — они приехали, посмотрели, сели и уехали», — рассказал очевидец.

Как сообщила референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Анастасия Ахметова, позже тело погибшего увезли с пляжа. По ее словам, за транспортировку останков отвечают «специализированные учреждения».

Позже правоохранители выяснили, что мужчина являлся местным жителем, родившимся в 1989 году. Причина его смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что человеческую ногу обнаружили возле мусорки в Приморье.