Гонконг ужесточил правила въезда для россиян

Власти Гонконга с 16 июля помещают Россию в список стран высокого риска из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь все прибывающие из России обязаны проходить трехнедельный карантин. Они должны изолироваться в специально отведенных для этих целей отелях.

В Гонконге коронавирусом заразились 11 952 человека, скончались 212 пациентов.

Ранее в Пекине раскритиковали призыв Франции не признавать вакцины России и Китая: представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что считает это неприемлемым.