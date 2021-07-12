Новый Twitter-аккаунт арестованного в Белоруссии блогера Протасевича заблокирован

Новый Twitter-аккаунт основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находится в Белоруссии под домашним арестом, заблокирован. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Твиттера», — говорится в сообщении на его новой странице.

7 июля Роман Протасевич зарегистрировал новый аккаунт в Тwitter, где отметил, что ведет его «без присмотра». Блогер сообщил, что не может продолжать вести старый аккаунт из-за блокировки. Протасевич успел ответить на некоторые вопросы пользователей относительно того, какого ему находиться под домашним арестом в Белоруссии. При этом некоторые подписчики не поверили, что Протасевич сам ведет аккаунт.

Ранее Протасевич рассказал, что находится под домашним арестом вместе со своей девушкой — россиянкой Софией Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска.