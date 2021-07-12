РГ: в МВД намерены отказаться от разрешения на временное проживание для иностранцев

В МВД намерены отказаться от такого документа для иностранных граждан, как разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Российская газета».

Об этом говорится в новом законопроекте «Об условиях въезда и пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». В нем взамен указанного документа предлагается ввести три миграционных режима пребывания.

Отмечается, что решение о постоянном пребывании будет принимать межведомственная комиссия при МВД. Так, обратиться с подобным заявлением смогут иностранцы, находящиеся в режиме долгосрочного пребывания в России. Если комиссия откажет в постоянном проживании, спустя год иностранный гражданин сможет вновь обратиться с ходатайством о рассмотрении такой возможности. При этом иностранцы смогут менять цель пребывания в РФ, не выезжая из страны, пока такая возможность отсутствует.

Кроме того, как указано в документе, иностранцы будут обязаны иметь аккаунты на портале госуслуг, где они смогут получать уведомления о грядущем истечении сроков пребывания в России, о необходимости пройти медосмотр, оплатить штраф и других важных обязанностях. Также через портал можно будет самостоятельно встать на миграционный учет.

Основанием для долгосрочного пребывания на территории Российской Федерации могут стать работа, получение образования в одной из образовательных или научных организаций.

Ранее в МВД рассказали, в каких случаях пребывание иностранцев в России становится нежелательным.