Ученые выяснили, как парение вейпа разрушает легочную ткань

Российские ученые в ходе эксперимента над крысами выяснили, как парение вейпа разрушает легочную ткань, сообщает РИА «Новости».

Помещение с грызунами было наполнено парами вейпа, после чего исследователи отметили в организмах животных сильное повышение активности расщепляющих белки ферментов (трипсиноподобных протеиназ). Кроме того, дым от вейпа спровоцировал разрушение белков легочной ткани.

Ученые подытожили, что вейпы не так опасны, как никотиновые смеси, однако они не безвредны, поскольку безникотиновые пары электронных сигарет «достоверно» снижают защиту легких.

Ранее в Москве врачи Морозовской больницы спасли 17-летнего молодого человека с поражением легких, причиной которого стал вейп. У подростка возникла тяжелая дыхательная недостаточность.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге у школьника взорвался вейп во рту. У мальчика выбило зубы, но госпитализация не потребовалась.

До этого нарколог назвал главную опасность электронных сигарет и вейпов.