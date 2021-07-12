В МВД рассказали, в каких случаях пребывание иностранцев в России становится нежелательным

Министерство внутренних дел назвало основные условия, при которых пребывание в России иностранных граждан может быть признано нежелательным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Отмечается, что речь идет о лица, которые создают реальную угрозу обороноспособности или безопасности страны, либо общественному порядку, либо здоровью населения.

В МВД добавили, что решение о нежелательности пребывания иностранца на российской территории может выносить МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР, МИД, ФСИН, Роспотребнадзор и ФМБА.

«Иностранный гражданин, пребывание (проживание) в России которого признано нежелательным, обязан выехать из РФ, при неисполнении данной обязанности он подлежит депортации», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, иностранцам, в отношении которых вынесено решение о нежелательности пребывания, въезд в Россию не разрешается, аннулируются их документа, дающие право на проживание или трудовую деятельность в стране.

Согласно информации Министерства внутренних дел, с января по май 2021 года решение о нежелательности пребывания принято в отношении 19 человек, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о проверке трудовых мигрантов на наркотики, ВИЧ и опасные инфекции.