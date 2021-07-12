Судно «Амур» возвращается в порт приписки из Японии

Российское судно «Амур» вышло из японского порта Асахикава в порт приписки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального консула России в Саппоро Сергея Марина.

«Сегодня утром российскому судну «Амур» вернули документы, и оно возвращается в порт приписки. В Японии остался только третий помощник капитана», — рассказал Марин.

Третий помощник капитана «Амура», Павел Добрянский, обвиняется в Японии в халатности и ненадлежащем управлении судном Уголовного кодекса Японии. По словам генконсула Марина, слушания по делу Добрянского пройдут не ранее конца августа.

Ранее в МИД России прокомментировали задержание россиян в Японии по делу судна «Амур».

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщала японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.

Позже окружной суд города Асахикава принял решение задержать российское судно «Амур» в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной. Отмечается, что капитан российского судна и его помощники были задержаны для расследования инцидента.