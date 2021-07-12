Вирусолог рассказал об основных версиях происхождения коронавируса

Вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал об основных версиях происхождения коронавируса, передает РИА «Новости».

«До сих пор есть две основные гипотезы – что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Поиск исходных вариантов продолжается», — заявил Нетесов.

Он призвал обращать внимание не на теории конспирологов, а на историю течения пандемии и геном вируса.

«Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе — анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов и выделенных от людей. Пока четкой определенности нет — искусственное это или естественное происхождение», — пояснил Нетесов.

Ранее эпидемиолог заявил о невозможности доказать искусственное происхождение COVID-19.