Минздрав выпустит 12-ю версию рекомендацию по лечению коронавируса

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов заявил, что рабочая группа готовит обновление методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщает РИА «Новости».

«Мы готовим двенадцатую версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение», — заявил Чуланов.

По мнению медика, несмотря на рост количества заболевших среди молодежи, основной группой риска остаются люди старше 65 лет.

«И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска», — считает Чуланов.

Одиннадцатая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса вышла в апреле 2021 года.