Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о необратимых изменениях климата Земли и способах остановить глобальное потепление, сообщает «Российская газета».

«Если создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу, переходить на «зеленую экономику», тогда повышение температуры не превысит 2 градусов (повышение до 1,5 градуса, как заложено в Парижском соглашении по климату, вряд ли сейчас уже возможно). Но если ничего не делать, тогда температура может вырасти сразу на 5 градусов. И вот это уже драматично», — рассказал Вильфанд.

По мнению синоптика, в нынешнем десятилетии глобальное более заметно, чем в прошедшем.

«Изменение климата неизбежно, но бояться этого процесса не стоит. Это не катастрофа! Нужно уже сейчас начинать адаптироваться к нему. Эти проблемы экономические, инженерные, управленческие», — считает Вильфанд.

Глава Гидрометцентра России подтвердил, что это можно назвать аномально жарким.

«Так, нынешний июнь в Москве занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений. За 143 года! Еще теплее был июнь 1999 года», — пояснил Вильфанд.

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