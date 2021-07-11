Эксперт оценил ситуацию с открытием аварийного люка в Шереметьево

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, можно ли было предотвратить инцидент с открытым аварийным люком самолета в Шереметьево. Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, если бы самолет находился в воздухе, то такое было бы невозможно.

«Но то, что произошло на земле — это ошибка экипажа. У аварийных люков есть два рабочих положения «armed/disarmed», они меняются с помощью специального рычага, чтобы предотвращать такие ситуации. Видимо, он не был приведен в положение «неготовности к работе»», — сказал Романов.

Эксперт отметил, что бортпроводники также должны были отключить автоматический выпуск этого трапа.

«Теперь последует серьезное разбирательство. Будут выяснять, как такое могло произойти. К тому же, если кондиционеры не работали, получается что мужчину спровоцировали. Нужно все выяснить, а не пугать какими-то огромными штрафами», — добавил он.

11 июля пассажир рейса Москва — Анталия авиакомпании «Россия» открыл в самолете люк аварийного выхода, после чего раскрылся спасательный трап. СМИ сообщали, что вылет задерживался на час, все это время люди находились на борту авиалайнера, где не работал кондиционер. В результате поступка мужчины вылет задержался еще больше.

Позже представитель авиаперевозчика заявил, что с гражданином, открывшим аварийный люк, будут разбираться в суде. Сумма потерь авиакомпании будет подсчитана на основе данных о задержке рейса, замене воздушного судна на резервное и замене аварийного трапа на второй левой двери.

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