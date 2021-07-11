Человеческую ногу обнаружили возле мусорки в Приморье
Антон Демидов
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В городе Фокино, в Приморском крае, местные жители нашли возле мусорных контейнеров отрезанную человеческую ногу, передает РЕН ТВ.
По данным kp.ru, часть тела с неприятным запахом обнаружили утром, 11 июля, на улице Усатого, 16. Как сообщает издание, ссылаясь на очевидцев, прибывшие на место наряды полиции и участковый заметили, что в месте спила нога как-будто «зашита».
По предварительной информации, она может принадлежать маргинальной личности.
Ранее в Брянске на помойке нашли мумифицированное тело женщины.
До этого в поселке Бачатский в Кемеровской области в мусорном баке было обнаружено расчлененное тело школьной уборщицы.
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