Человеческую ногу обнаружили возле мусорки в Приморье

В городе Фокино, в Приморском крае, местные жители нашли возле мусорных контейнеров отрезанную человеческую ногу, передает РЕН ТВ.

По данным kp.ru, часть тела с неприятным запахом обнаружили утром, 11 июля, на улице Усатого, 16. Как сообщает издание, ссылаясь на очевидцев, прибывшие на место наряды полиции и участковый заметили, что в месте спила нога как-будто «зашита».

По предварительной информации, она может принадлежать маргинальной личности.

Ранее в Брянске на помойке нашли мумифицированное тело женщины.

До этого в поселке Бачатский в Кемеровской области в мусорном баке было обнаружено расчлененное тело школьной уборщицы.