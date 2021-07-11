Подозреваемые в расстреле президента Гаити заявили, что не собирались его убивать

Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза сообщили следователям, что не преследовали цели убить главу государства, передает Reuters.

По их словам, они планировали арестовать политика и доставить его в национальный дворец – официальную резиденцию президента республики.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что Моиза пытали перед убийством в его резиденции.

Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».

Согласно последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству главы государства.