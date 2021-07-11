В Подмосковье разбился парашютист

В Рузском районе Подмосковья погиб парашютист. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Инцидент произошел вечером 10 июля. Мужчина 1972 года рождения разбился на посадочной площадке, ударившись о землю при осуществлении прыжка с парашютом.

По факту произошедшего организована проверка. Следователи осмотрели место происшествия и запросили необходимую техническую документацию. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Также о начале проверки заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что парашютист приземлился на окно дома в Краснодаре.