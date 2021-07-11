В Москве пенсионер грозил взорвать управляющую компанию из-за отключения воды

Пенсионер, проживающий в одном из домов в московском районе Хамовники, по-своему решил разобраться с проблемой отключения воды. Он позвонил в управляющую компанию и заявил, что взорвет ее. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, об отключении жильцов предупредили заранее. Воду должны были отключить на три часа, но в итоге ее не было пять. Однако нетерпеливый мужчина не стал ждать. Он три раза позвонил в управляющую компанию и потребовал немедленно возобновить подачу воды. Столичный житель пообещал, что если этого не произойдет, все взлетит на воздух.

После этого к нему нагрянули полицейские. Стражи порядка и кинологическая собака Ника стали искать в квартире и доме взрывчатку. Они осмотрели все здание, но ничего опасного не обнаружили.

В результате мужчина признал свою ошибку и извинился.

Правоохранительные органы уже начали проверку по факту инцидента.