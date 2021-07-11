СК начал проверку после того, как пассажир открыл аварийный выход самолета

Следственный комитет организовал проверку после того, как пассажир рейса Москва — Анталия открыл аварийный люк самолета во время подготовки к вылету. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Воздушное судно отстранено от полета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел ночью 11 июля с самолетом авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Шереметьево в Анталию рейсом 5625. Рейс был задержан на некоторое время, все зарегистрировавшиеся пассажиры уже находились в самолете.

Видео с ситуацией на борту очевидцы распространили в сети — ролик стал вирусным в TikTok и собрал миллионы просмотров. Одна из пассажирок рассказала, что многим на борту было жарко, одна из женщин стала требовать у экипажа «решить вопрос прямо сейчас», потому что у нее «ребенок задыхается».