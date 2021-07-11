Путин поздравил коллектив и ветеранов «Почты России» с достойным выполнением миссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив «Почты России» с профессиональным праздником. 11 июля в стране отмечается День российской почты, сообщается на сайте Кремля.

«Одна из старейших в Европе, российская почта достойно выполняет свою востребованную миссию — обеспечивает стабильную деятельность предприятий и учреждений, объединяет людей, живущих в разных городах и странах, и сегодня, в период бурного развития высоких технологий, играет серьезную роль в продвижении новых секторов экономики, бизнеса», — следует из поздравления президента России.

Также Владимир Путин отметил, что несмотря на пандемию, сотрудники компании продолжают работать, обеспечивая доставку пенсий, пособий, продуктов соотечественникам, живущим в удаленных районах России.

Как подчеркнул российский президент, важной задачей является сохранение лучших традиций почтовой службы, а также расширение спектра предоставляемых услуг.

«Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего», — написано в поздравлении Владимира Путина.

Ранее работники «Почты России» поздравили сограждан с праздником. В аккаунте Молодежного совета почты Алтайского края показан процесс работы.