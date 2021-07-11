Эпидемиолог назвал «золотой стандарт» вакцинации

Для победы над большинством инфекционных заболеваний нужно вакцинировать 94-96% населения, считает директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Для того чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всем мире должен быть не менее 94 процентов декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой»,— заявил Горелов радиостанции «Говорит Москва».

Он напомнил, что в прошлом году от гриппа вакцинировались 70 млн россиян, из них 19 млн детей — это привело к тому, что случаи гриппа в стране были единичны.

Говоря о коронавирусе, ученый отметил, что коллективный иммунитет к нему формируется, как правило, после вакцинации 60-70% граждан — это позволяет пройти через сезон пиковой заболеваемости с наименьшими потерями.

Он напомнил, что есть люди, которым противопоказана вакцинация — именно прививки у остальных помогут им спасти жизнь.

Горелов выразил мнение, что коронавирус увеличил осознанность и граждан, и органов здравоохранения в отношении респираторных заболеваний.

«Два года назад никому в голову не приходило при наличии насморка обращаться к врачам за помощью или тем паче проводить цитологическую расшифровку или устанавливать причину диагноза», — заявил он.

Ранее врач рассказал, чего нельзя делать заболевшим COVID-19 аллергикам.