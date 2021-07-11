Из-за жаркой погоды в московском метро начали раздавать воду

Пассажирам начали бесплатно раздавать воду в Московском метрополитене. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро», — уточнили в пресс-службе столичного департамента.

Взять воду москвичи и гости столицы могут на станциях «Аэропорт», «Багратионовская», «Баррикадная», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бульвар Рокоссовского», «Бунинская аллея», «ВДНХ», «Водный стадион» и «Войковская». Ее также будут раздавать на станциях «Кузьминки», «Орехово», «Кутузовская», «Пионерская», «Рязанский проспект», «Каширская», а также «Измайловская».

Ранее сообщалось, что жара продержится в Московском регионе до 18 июля. В эти дни воздух в регионе будет прогреваться до 27-34 градусов тепла. Осадков в эти дни не ожидают.

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