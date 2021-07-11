В Крыму заявили о сложной ситуации с коронавирусом в курортных районах

Главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская завила, что в курортных районах полуострова сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это связано с большим скоплением людей и несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Так, по итогам трех недель в Ялте заболеваемость выросла в 1,5 раза, в Феодосии — в 2,6 раза, в Симферополе — в 2 раза, в Джанкойском районе — в 2,3 раза.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Крыму был зафиксирован максимальный суточный прирост случаев заражения COVID-19 за все время пандемии.

В конце июля в республике были обнаружены индийский и британский штаммы коронавируса.