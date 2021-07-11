Медик рассказала про разницу назальных и инъекционных вакцин

Вакцины против COVID-19 в виде капель в нос лучше воспринимаются людьми психологически. Об этом ТАСС заявила врач-инфекционист Светлана Ищенко.

По словам медицинского специалиста, у назального вида вакцины есть недостаток — они могут немного дольше формировать иммунный ответ организма.

«Инъекционная форма позволяет препарату быстрее всасываться, так как сразу попадает в кровь, ответная реакция будет быстрее. При других формах тоже будет реакция, но чуть позже, в зависимости от того, как усвоится», — объяснила Ищенко.

Она обратила внимание, что при оральном введении препарата важно, чтобы кишечник работал хорошо.

«Если усвоится — попадет в кровь, будет ответ иммунной системы», — добавила медик.

Также врач предупредила, что с вводом в оборот вакцин в виде капель медики станут учитывать перенесенные ранее человеком болезни. В результате людям будут подбирать наиболее оптимальный вариант вакцинации в индивидуальном порядке.

Ранее в Центре Гамалеи назвали особенности вакцины от COVID-19 в каплях. По словам Анатолия Альтштейна, «Спутник V» в форме капель подходит всем, кроме людей с медицинскими противопоказаниями к прививке.