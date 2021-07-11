Укравшая пикап американка была задержана при заказе еды в McDonald's

Жительница штата Массачусетс, США угнала пикап со строительной площадки, после чего въехала в патрульную машину. Нарушительницу поймали, когда она покупала еду в McDonald's, сообщает Fox News.

«38-летняя Джоанна Гарделл обвиняется в угоне пикапа со строительной площадки, неуравновешенном вождении, проезде на красный свет, движении в противоположном направлении, а также в том, что она протаранила фургон и полицейскую машину», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что на угнанной машине были установлены GPS-трекеры, которые позволили полиции отследить ее местоположение. В ходе задержания правоохранительные органы позвонили в McDonald's, чтобы работники заведения задержали ее заказ.

Ранее в Техасе во время празднования Дня Независимости, полиция арестовала пожилую женщину Лори Бостик за участие в параде на тракторе. Она отказалась подчиняться требованиям правоохранителей, после чего им пришлось применить силу. При помощи патрульного автомобиля, трактор Бостик вытолкнули из колонны, после чего женщина потеряла управление и врезалась в забор, потеряв сознание.