Температура в Долине Смерти США почти достигла нового мирового рекорда

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Национальный парк Долина Смерти, Калифорния, США Национальный парк Долина Смерти, Калифорния, США
Национальный парк Долина Смерти, Калифорния, США
Peter Coskun/The Epson International Pano Awards

Температура в национальном парке США Долина Смерти достигла +54°C, что всего на несколько градусов меньше мирового рекорда, сообщает национальная метеорологическая служба Лас-Вегаса в Twitter.

«[Температура в Долине Смерти] вероятно, не достигнет своего мирового рекорда в эти выходные, но имеет примерно 1 из 4 шансов достичь +54°C два дня подряд», — говорится в сообщении.

По данным Книги рекордов Гинесса, самая высокая температура в мире была зафиксирована в национальном парке в 1913 году: воздух там прогрелся до +56.7°C.

Ранее сообщалось, что в Кувейте фиксируются температурные рекорды: +53,3°С в тени и +70°С на солнце. Таким образом, нынешнее лето стало самым жарким за последние 70 лет. В некоторых регионах страны власти обратились к жителям и призвали экономно потреблять электроэнергию и заменить старые кондиционеры в домах и офисах, потому что для их работы нужно много электричества.

Жаркая погода в Канаде привела к тому, что около миллиарда морских существ, в том числе мидий, моллюсков и улиток, погибли на северо-западе Тихого океана.