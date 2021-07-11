Ученый оценил, насколько вакцины защищают от индийского штамма COVID-19

Векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский «Спутник V», защищают от «дельта» варианта коронавируса, заявил РИА «Новости» доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Защищали от исходного варианта на 95%, а сейчас защищают от варианта «дельта» на 90%», — считает эксперт.

По его словам, в мире созданы достаточно эффективные препараты для борьбы с вирусом, в числе которых и российская вакцина.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина защищает от коронавируса на 99,3%. Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что человек, сделавший прививку, не может заразить других. Тем не менее, очень редко встречаются исключительные случаи.