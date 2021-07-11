На Кубе продлили срок обязательного карантина для приезжающих

Период обязательной изоляции для приезжающих на Кубу из-за рубежа был продлен до 14 дней, сообщил агентству Prensa Latina директор департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дуран.

Эта мера вводится в стране с 15 июля для усиления контроля над пандемией COVID-19, пояснил он

«Инкубационный период болезни составляет 14 дней, и были зарегистрированы случаи, когда после завершения запланированной семидневной изоляции с отрицательными ПЦР-тестами люди оказывались заражены», — пояснил Дуран.

Он также напомнил об опыте других стран, в которых установили 21-дневную изоляцию для иностранцев или закрыли свои границы, чтобы избежать распространения новых штаммов вируса.

Ранее более 150 российских туристов были изолированы на Кубе из-за положительных тестов на COVID-19. При этом сами туристы заявляли, что никто из них не болеет: все они сдавали отрицательные тесты перед вылетом, а многие ранее вакцинировались. Некоторые жаловались на грубое отношение со стороны местных медиков.

Впоследствии власти страны провели повторное экспресс-тестирование, и большинство вышли с самоизоляции.