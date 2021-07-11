В Кирове мужчина избил женщину на глазах у ее сына

Мужчина в Кирове избил женщину на глазах у ее ребенка. Видео инцидента опубликовал телеканал «Рен ТВ».

На кадрах видно, как пострадавшая о чем-то говорит с ударившим ее, а после он ударяет ее кулаком в лицо. В результате она теряет сознание, ударившись о железное ограждение. После этого мужчина приподнимает ее и уходит. Свидетелем инцидента стал ее малолетний сын.

Ранее стримера Mellstroy (Андрей Бурим), избившего девушку в прямом эфире, приговорили к шести месяцам исправительных работ и денежному штрафу. Инцидент произошел во время вечеринки в одной из башен «Москва-Сити». Ни один из участников масштабного мероприятия не вмешался в потасовку. Впоследствии против него было возбуждено уголовное дело.

До этого в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в женщину из пистолета с сигнальными патронами. Сообщалось, что она пришла к тренеру нему со своей знакомой, чтобы договориться о тренировках. Мужчина встретил их возле подъезда и выстрелил в голову одной из женщин. Пострадавшая, которая тоже работает тренером по фигурному катанию, была госпитализирована.

Подобный инцидент произошел в Татарстане, где мужчина напал на сотрудницу социальной службы. По версии следствия, нетрезвый мужчина подошел к соцработнице, выполнявшей обход пожилых подопечных. Он попросил у женщины сигарету, а после отказа сел в автомобиль и наехал на пострадавшую, после чего избил ее.