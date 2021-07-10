Охранник кафе избил москвича, слишком медленно надевавшего маску

Мужчина по имени Денис зашел в ресторан быстрого питания на Страстном бульваре, чтобы купить воды, когда его избил охранник заведения. Об этом сообщает Mash.

Как отметил посетитель, он, по мнению охранника, слишком медленно надевал на себя маску на входе. В итоге Денис все же прошел в зал, но терминалы для заказа там не работали, поэтому он направился к выходу. В этот момент охранник накинулся на Дениса со спины и начал его избивать, пока остальные сотрудники молча наблюдали за происходящим.

Мужчину увезли на скорой с многочисленными ушибами, в клинике он написал заявление в полицию. Он также обратился в кафе — там ответили, что заведению «очень жаль», что посетителя не устроило их обслуживание.

Ранее сообщалось, что житель штата Айова угрожал взорвать ресторан быстрого питания Mc'Donalds из-за того, что сотрудники забыли добавить соус в его заказ. Как заявили в полиции, 42-летний Роберт Голвитцер-младший заказал куриные наггетсы, однако при получении заказа не обнаружил соус. После этого он позвонил в Mc'Donalds и угрожал избить сотрудника ресторана, а также взорвать здание.