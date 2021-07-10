В Мичигане прохожие смогли спасти людей от крушения «взбесившегося» аттракциона

На кулинарном Национальном фестивале вишни в Траверс-Сити, штат Мичиган, прохожие смогли удержать от падения аттракцион и спасти людей, сообщает издание TMZ.

По неизвестной причине аттракцион с более чем десятком людей стал раскачиваться из стороны в сторону, угрожая упасть на землю вместе с пассажирами.

На крики людей обратили внимание прохожие. Сначала один человек подбежал к основанию аттракциона и встал на него, чуть позже к нему присоединились еще несколько человек.

Благодаря их весу и усилиям, аттракцион смогли удержать на месте. Организаторы фестиваля и собственники аттракциона отказались комментировать ситуацию, однако опасный аттракцион был демонтирован и увезен.

Национальный фестиваль вишни — это кулинарный фестиваль в Траверс-Сити, который проходит с 1925 года.

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