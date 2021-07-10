В Одессе водолазы США помогли поднять обломки затонувшего катера, который любил Брежнев

Водолазы из Украины и США в рамках международных военных учений Sea Breeze — 2021 подняли со дна Черного моря обломки затонувшего катера «Буревестник», которым любил пользоваться бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Об этом сообщает издание «Общественное».

Отмечается, что затонувший пять лет назад катер мешал работе порта. На опубликованном ролике видно, как водолазы достают со дна обломки с помощью тросов и специального оборудования и выгружают на причал.

Катер ПСКР-51 «Буревестник» был построен в 1960 году для отдыха руководителей государства на черноморском побережье.

Ранее в Черном море стартовали Международные учения Sea Breeze-2020. В связи с пандемией коронавируса учения проходят бесконтактно и с максимальным использованием современных технологий. Командующий Военно-морскими силами ВС Украины Алексей Неижпапа отметил, что цель маневров остается прежней — «обеспечить безопасность в Черноморском регионе».