Пассажиры показали огромные очереди в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди. Соответствующее видео, опубликованное в Telegram-канале «На видео видно» распространили пассажиры.

На кадрах показывается переполненный зал со стойками регистрации. Люди с чемоданами ждут в очередях. Большинство из них не соблюдают социальную дистанцию, некоторые сняли маски.

В свою очередь, в комментарии РИА «Новости» директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова заявила, что аэропорт работает в штатном режиме. По ее словам, очереди возникли из-за возросшего времени проверки документов, что связано с ситуацией с коронавирусом. Она подчеркнула, что открыты дополнительные стойки, а в терминалах работают супервайзеры.

В Москве за прошедшие сутки подтвердились 5 694 случая коронавируса, с начала пандемии — 1 423 828. Также за 24 часа скончались 108 пациентов, выздоровели 7 035 москвичей. Всего в городе зафиксировано 23 538 летальных исходов и 1 221 766 выздоровлений.