Эксперт рассказал, как перчатки защищают от штамма «дельта»

Индийский штамм коронавирусной инфекции попадает в организм человека в том числе и через желудочно-кишечный тракт. Россиянам советуют носить перчатки, чтобы не допустить заражения, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Индийский штамм наглядно показал, что есть кишечный синдром, то есть входными воротами могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт», — объяснил Горелов.

По словам эпидемиолога, штамм «дельта» у каждого третьего инфицированного протекает с дисфункцией желудочно-кишечного тракта.

В том случае, если имеются противопоказания к ношению перчаток, эксперт рекомендует обрабатывать руки антисептиком.

«Есть альтернатива — мы можем использовать санитайзер. В той ситуации, если мы с вами посещаем общественное место, а в идеале, входя в общественное место и выходя из общественного места, санитайзеры есть сейчас везде», — добавил Горелов.

Ранее в Москве за сутки подтвердились 5 694 случая коронавируса. Днем ранее выявили 6 643 случая COVID-19, 8 июля — 6 040, 7 июля — 5 621, 6 июля — 5 498.