Ученый рассказал, чем дельта-штамм отличается от обычного COVID-19

Вероятность заразиться дельта-штаммом коронавирусной инфекции выше, чем обычным COVID-19. Об этом заявил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью РБК.

По его словам, инкубационный период ниже в два раза при заражении «дельтой», более известной как индийский штамм.

«То, что раньше вирус преодолевал за две недели, он преодолевает за одну неделю, поэтому происходит стремительный рост развития болезни. Но здесь стоит обратить внимание, что дельта-вирус пришел не на чистый популяционный иммунитет, а уже на иммунитет, который сложился в той или иной мере», — сказал эксперт.

Кондрахин обратил внимание на то, что чем больше людей заражаются вирусом, тем сильнее его свойства проникновения в иммунную систему.

«Если на пути ему попадается сопротивление в виде вакцинации или в виде переболевшего человека, вирусу приходится вскрывать иммунитет, который был уже защищен, если он попадает на чистого человека, то для него это практически открытые ворота — быстрее входит в организм», — отметил врач.

Ранее исследователи из Таиландского общества Красного Креста и Национального центра генной инженерии и биотехнологии выяснили, что комбинация вакцин AstraZeneca и Sinovac защищает от «дельта»-штамма коронавируса.

До этого доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о главном отличии «дельта»-штамма.