Под Тюменью найден пропавший при странных обстоятельствах подросток

В Тюменской области нашли живым 15-летнего подростка Платона Белоусова, который пропал 3 июля. Об этом сообщил местный портал 72.ru.

«Подросток найден живым утром, около 11 часов, на открытом участке местности в Тюменском районе недалеко от поселка Тараскуль. Он не понимал, в каком направлении ему идти», — сказали в Следственном комитете.

Выяснилось, что мальчик, отдыхая с друзьями в палатке, пошел собирать малину и заблудился. Несколько дней он ходил по лесу, питался ягодами и пил воду через футболку. Подросток вышел на дорогу, когда услышал шум проезжавшего мимо мотоцикла.

Следователи уже побеседовали с Платоном и направили его на медицинский осмотр.

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