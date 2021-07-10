Жители столицы начали занимать очередь на вакцинацию «КовиВаком»

Вакцина против COVID-19 «КовиВак» появилась в столице, привиться ею можно с 10 июля. По информации Telegram-канала «Подъем», москвичи уже встали в очередь на прививку.

Привиться от коронавирусной инфекции жители города могут в 14 павильонах «Здоровая Москва». Для этого не требуется запись, вакцинация является бесплатной.

В каждом пункте в Москве ограничено количество — не более 850 доз.

Российская вакцина «КовиВак» была создана в Центре имени Чумакова. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств. В результате вакцина сохраняет способность вызывать иммунную реакцию у человека.

Промышленное производство «КовиВака» официально началось 25 марта.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее Центр Чумакова сообщил об эффективности «КовиВака» против штамма «дельта».