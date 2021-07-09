Ливан попросил у России вакцину «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи

Спецпредставитель премьер-министра Ливана Жорж Шаабан заявил, что страна рассчитывает на поставку российской вакцины «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи в ближайшее время. Об этом он сообщил «Интерфакс».

«Премьер Харири направлял российскому руководству просьбу о помощи в вопросе вакцины, нам было обещано, что она поступит», - сказал он.

Он уточнил, что препарат уже поставляли в Ливан, но на коммерческой основе.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина защищает от коронавируса на 99,3%. Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что человек, сделавший прививку, не может заразить других. Тем не менее, очень редко встречаются исключительные случаи.