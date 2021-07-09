В Италии изъяли 253 галлюциногенных кактуса

В итальянской провинции Марке правоохранители обнаружили плантацию кактусов, на которой в том числе выращивались мексиканские галлюциногенные кактусы пейот. Об этом сообщает издание Ansa.it.

Кактусы находились в специально оборудованной теплице, чей 42-летний владелец жил неподалеку. Мужчину заключили под арест за выращивание растений, содержащих наркотические вещества.

На плантации также росли 53 других вида кактусов, которые охраняются Вашингтонской конвенцией. Торговля такими растениями запрещена. Теперь владельцу грозит штраф до €200 тыс. и год ареста.

Пейот, имеющий научное название «Лофофора Уильмса», часто освещался в произведениях писателя Карлоса Кастанеды. Также растение часто используется племенами Мексики и Северной Америки в религиозных церемониях.

Ранее в Петербурге обнаружили частный дом, в котором выращивали коноплю. Правоохранители в ходе обыска изъяли 52 куста каннабиса, которые росли в помещениях дома, а также специальное оборудование, необходимое для культивации