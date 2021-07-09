Синоптик рассказал, какая погода ждет юг России во второй половине лета

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что остаток лета и сентябрь на юге России будут жаркими и солнечными в соответствии со среднестатистическими климатическими показателями. Об этом сообщает ТАСС.

«Все катаклизмы, которые обрушились в первой половине лета на Юг России, особенно два последних, связанных с экстремальными ливнями, — все это позади. Вторая половина лета возместит с лихвой все те неудобства, которые природа нам преподнесла», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что на погоду будет влиять Скандинавский антициклон, то есть погода улучшится в большинстве южных регионов в ближайшие дни. Исключением станет Северный Кавказ, где «еще будет кружиться циклонический волчок, который вызвал на неделе в Дагестане сильные дожди», поэтому в регионе ожидаются обильные осадки и грозы.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили о наступлении в Европейской части России новой волны экстремальной жары.

«Газета.Ru» предлагает читателям пройти опрос, чтобы выяснить, как жаркая погода в Центральной России могла сказаться на их здоровье и самочувствии.