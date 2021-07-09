Венгрия выдала России бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве на 80 млн рублей

Из Венгрии в РФ экстрадировали российского бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве на сумму в размере почти 80 млн рублей, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры России.

Как сообщается, согласно требованию Генпрокуратуры, компетентные органы Венгрии выдали России гражданина РФ Дмитрия Чертока.

По версии следователей, в декабре 2014 года этот бизнесмен обманом приобрел право на чужое имущество. Мужчина, являясь бенефициаром «Внуково Техникс», совместно с соучастниками изготовил поддельные договоры между компанией и ЗАО «Внуковская инвестиционная компания». На этом основании «Внуково Техникс» получила дорогостоящую специальную технику якобы в качестве погашения задолженности. Впоследствии эта техника была продана. В результате противоправных действий предпринимателя и его сообщников «Внуковской инвестиционной компании» был причинен ущерб на сумму более чем в 79 млн рублей.

Черток скрылся от уголовного преследования и уехала из России. Он был объявлен в международный розыск. Летом 2019 года россиянина задержали в Венгрии.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины выслали в Россию колумбийца, который обвиняется в краже драгоценностей на 160 млн рублей.