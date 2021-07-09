В России введут новые штрафы за загрязнение воздуха

В России появятся новые штрафы за загрязнение воздуха. Минприроды РФ уже подготовило соответствующий законопроект — «О внесении изменений в КоАП», пишут «Известия».

Как уточнили в ведомстве, в статью 8.21 КоАП планируют добавить части, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух, в том числе за недопуск на предприятия, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Документом предлагается также ввести наказание за непредставление предложений по квотам выбросов. Новые нормы подготовлены по поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Данную инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, где ратуют за то, чтобы ее приняли как можно скорее. Как отметил глава комитета Владимир Бурматов, «это очень нужные нормы», так как города-миллионники, в частности областные центры, «неделями живут в режиме черного неба».

«Люди просто не могут выйти на улицу, так как им этого не рекомендуют делать официальные власти, не открывают форточки, так как им не советуют делать это во избежание недомоганий и осложнений здоровья, а также из-за высокого уровня загрязнения воздуха граждане неделями не видят солнца. Например, в некоторых городах у нас не могут сесть самолеты по причине того, что смог висит над городом, — пояснил парламентарий изданию.

Он также рассказал, что Госдума с большими боями против лоббистов вносила поправки в законодательство о квотировании выбросов. Однако ответственности за несоблюдение этого законодательства по-прежнему нет, подчеркнул парламентарий. По его словам, проверяющие ведомства в настоящее время «связаны по рукам и ногам и не могут эффективно реагировать на нарушения».