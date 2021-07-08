В Белоруссии проводится зачистка от радикально настроенных участников Telegram-ресурсов

В Белоруссии проходит масштабная операция по зачистке страны от радикалов из числа участников Telegram-ресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя начальника следственного управления КГБ республики Константина Бычека в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих Telegram-каналов деанонизированы, их личности установлены. В настоящее время в рамках расследования проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в ходе которых будет проверена причастность каждого участника к совершению противоправных деяний», — рассказал Бычек.

По данным телеканала, речь идет о Telegram-сообществах «Отряды гражданской самообороны Беларуси» и «Буслы ляцяць» (с белорусского – «Аисты летят»), где «осуществлялась вербовка и подбор» для массовых беспорядков.

Ранее министерство информации Белоруссии заявило об ограничении доступа к интернет-ресурсу «Наша нива». В Telegram-канале издания сообщили, что редакция не может связаться с некоторыми сотрудниками, в том числе с главным редактором Ягором Марциновичем. По информации журналистов газеты, полученной от читателей, он мог быть задержан.

До этого МВД Белоруссии попросило признать материалы новостного портала TUT.ВY экстремистскими, а главного редактора и журналиста портала Марину Золотову и Елену Толкачеву обвинили в соучастии в неуплате налогов.