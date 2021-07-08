Синоптик рассказал, сколько в Москве продержится «парниковый котел»

Гигансткий блокирующий антициклон, который некоторые в метеорологии называют «парниковым котлом» продержится в Москве до 12 дней. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что антициклон находится над европейской частью России уже пять дней, в результате чего сохраняется томительный зной без дождей.

«Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона – около пяти суток. Наш «парниковый котел» будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев. Напомним, существование блокирующего антициклона 50 дней и более - единичные случаи», — сообщил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что жара продлится в Москве минимум до 13 июля. Температура, по его прогнозам, будет превышать норму на 7°C: термометры поднимутся до +30-34 °C.

Во второй половине июня в Москве регулярно регистрировалось обновление температурных рекордов в связи с аномально высокими температурами. Синоптики сообщали, что температура была в среднем на 7-10 °С выше климатической нормы. В связи с «экстремальными» метеорологическими условиями в городе восемь дней подряд действовал «оранжевый» уровень погодной опасности. В регионе была объявлена высокая пожароопасность.

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