Россияне рассказали, почему идут работать в доставку

Каждый пятый курьер начал работать в доставке, так как потерял основную работу из-за пандемии, следует из опроса онлайн-ритейлера «Самокат» и сервиса городской мобильности «Ситимобил», который поступил в «Газету.Ru».

По данным исследования, работу велокурьером в основном выбирают молодые люди от 18 до 25 лет (68%), в то время как курьерами-водителями чаще идут работать россияне в возрасте от 30 до 45 лет (50%). При этом заняты в профессии преимущественно мужчины: в «Самокате» их 90%, а «Ситимобиле» — около 95%.

Для большинства велокурьеров работа в доставке является основной (75%). Тем временем больше половины (52%) курьеров-водителей, наоборот, предпочитают совмещать доставку на автомобиле с основной работой. У 6% водителей доставки есть свой бизнес, в основном в сфере торговли и услуг. Среди них также много представителей из сферы транспорта и связи, строительства и промышленности.

Среди курьеров на велосипеде много выходцев из сферы торговли (22%), гостиничного и ресторанного бизнеса (8%), строительства (8%), промышленности (7%), а также маркетинга и PR (5%).

Около трети (29%) велокурьеров и 6% курьеров-водителей совмещают работу с учебой. Подработку в «Самокате» обычно выбирают студенты IT-специальностей (33%), рабочих специальностей (16%), экономики и финансов (7%). Похожая ситуация и среди автокурьеров Ситимобил. Чаще всего они получают образование в направлении рабочих специальностей (20%), IT и инженерно-технических наук (17%), а также экономики и финансов (15%).

В опросе приняли участие 3 319 курьеров из разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что зарплаты курьеров в России достигают 150 тыс. руб. в месяц.