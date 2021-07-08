Врачи назвали главные продукты для диеты в жару

В жаркую погоду следует есть определенные продукты, чтобы снизить нагрузку на организм и позволить ему восполнить потерю микроэлементов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам врача-кардиолога госпиталя ветеранов войн Натальи Березиной, в жару, в частности, возрастает нагрузка на сердце.

«Организм борется с жарой двумя способами: усилением кожного кровотока и повышенным потоотделением. Грубо говоря, в какой-то момент кровь становится более вязкой, при этом бежит она быстрее, это приводит к тромбозам, которые в свою очередь вызывают инфаркты и инсульты», — пояснила она.

Для профилактики тромбозов нужно есть продукты, богатые калием: картофель, бананы, брокколи. Врач-диетолог Госпиталя ветеранов войн Евгения Оганезова также рекомендовала отказаться от тяжелой пищи и заменить ее молочными белками и рыбой, а вместо алкоголя, газировки и других напитков с высоким содержанием сахара пить простую воду.

Ранее главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, как справиться с жарой. По ее словам, при повышении температуры воздуха меняется и атмосферное давление, что может негативно сказаться на пожилых людях и пациентах с тяжелыми хроническими заболеваниями.