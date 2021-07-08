В Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна в России

В России сейчас нет необходимости вводить локдаун или ужесточать ограничительные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», — сообщила Попова.

Она рассказала, что около 66% всех фиксируемых в стране случаев заражения связаны с «дельта» штаммом коронавируса. Остальная часть приходится на «альфа» штамм и другие мутации, которые «не классифицируются так четко».

Ранее Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов допустил, что власти начнут вводить локдауны, если к середине июля ситуация с коронавирусом в России не стабилизируется. По мнению врача, сценарии с ужесточением мер «уже прописаны» и, если положение не улучшится, правительство «должно действовать».

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, российские власти не намерены вводить новый локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. По его словам, ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной, и «все должны привиться как можно скорее».