Сильная жара продержится в Москве до 13 июля
Анна Светлова
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Аномальная жара продержится в Москве минимум до 13 июля. Об этом предупредил Гидрометцентр России.
«11-13 июля в Москве сохранится сильная жара (температура днем до +33°C), 9-13 июля аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°C и более», — говорится сообщении метеослужбы.
В Москве второй день подряд продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Синоптики сообщили, что 8 июля столбики термометра поднимутся до +31°C при слабой облачности и безветрии.
Ранее метеоролог рассказал, когда в Москве наступит пик жары.
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