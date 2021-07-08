Убийц краснокнижного тигра Павлика приговорили к колонии

Двух жителей села Новопетровка Свободненского района Амурской области приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима за убийство амурского тигра Павлика, который включен в Красную книгу РФ. Об этом сообщают РИА «Новости».

По данным следствия, в сентябре 2020 года, осужденные отправились на тракторе с огнестрельным оружием и самодельной фарой в ночной лес, где они обнаружили и подстрелили краснокнижное животное. На следующий день злоумышленники вернулись на место преступления и добили амурского тигра.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчин к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждого. Они также лишены права заниматься деятельностью, связанной с добычей диких животных (осуществлять охоту) на срок 2 года и 2 месяца», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Кроме прочего с осужденных было взыскано более двух миллионов рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, когда последняя нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Детенышей выпустили в тайгу Приамурья в мае 2019 года.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке вылупились птенцы краснокнижного черного аиста.