Метеоролог рассказал, когда в Москве наступит пик жары

Пик жары в Москве ожидается к 11 июлю и началу следующей недели. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».

По словам метеоролога, в четверг, 8 июля, жителей столицы снова ждет малооблачная погода, а столбики термометров впервые в текущем месяце пересекут отметку в +30°C. В Москве в этот день ожидается +30-32°C, в Подмосковье — +28-33°C.

При этом норма июля составляет +23,1°C.

8 июля ветер будет северо-западный, его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 756 миллиметров ртутного столба, что на 11 единиц выше нормы.

Накануне сообщалось, что в столице из-за жаркой погоды продлили «оранжевый» уровень опасности.

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